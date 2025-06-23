Есть еще три претендента. Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии – «Фулгеме», сообщает The Sun.

Так, неназванный источник рассказал изданию: «Зинченко – главная цель для «Фулгема». Он почти наверняка покинет «Арсенал» этим летом, и недостатка в покупателях не будет».

В «Фулгеме» надеются, что смогут подписать украинца за сумму в 12 млн евро. В то же время «Арсенал» оценивает своего игрока в 15 млн евро. На Александра также претендуют «Милан», дортмундская «Боруссия» и амстердамский «Аякс».

Сообщалось, что главного тренера «Арсенала» Микеля Артету раскритиковали из-за Зинченко.