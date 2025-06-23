Есть еще три претендента. Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ
Подписать игрока сборной Украины хочет Фулхэм
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии – «Фулгеме», сообщает The Sun.
Так, неназванный источник рассказал изданию: «Зинченко – главная цель для «Фулгема». Он почти наверняка покинет «Арсенал» этим летом, и недостатка в покупателях не будет».
В «Фулгеме» надеются, что смогут подписать украинца за сумму в 12 млн евро. В то же время «Арсенал» оценивает своего игрока в 15 млн евро. На Александра также претендуют «Милан», дортмундская «Боруссия» и амстердамский «Аякс».
Сообщалось, что главного тренера «Арсенала» Микеля Артету раскритиковали из-за Зинченко.
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