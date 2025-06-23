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  4. Есть еще три претендента. Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ
Англия
23 июня 2025, 22:33 | Обновлено 23 июня 2025, 22:34
2095
0

Есть еще три претендента. Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ

Подписать игрока сборной Украины хочет Фулхэм

23 июня 2025, 22:33 | Обновлено 23 июня 2025, 22:34
2095
0
Есть еще три претендента. Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии – «Фулгеме», сообщает The Sun.

Так, неназванный источник рассказал изданию: «Зинченко – главная цель для «Фулгема». Он почти наверняка покинет «Арсенал» этим летом, и недостатка в покупателях не будет».

В «Фулгеме» надеются, что смогут подписать украинца за сумму в 12 млн евро. В то же время «Арсенал» оценивает своего игрока в 15 млн евро. На Александра также претендуют «Милан», дортмундская «Боруссия» и амстердамский «Аякс».

Сообщалось, что главного тренера «Арсенала» Микеля Артету раскритиковали из-за Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Милан Фулхэм Боруссия Дортмунд Аякс трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Нидерландов по футболу трансферы Бундеслиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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