Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о новом главном тренере команды турецком специалисте Арде Туране.

«Почему мы выбрали Турана? Он – сумасшедший. Но это в положительном смысле. Он не может терпеть поражений и играет исключительно на победу.

«Туран – прирожденный лидер. Мы выбрали его из-за игры, которую он ставит, и из-за статистики. У нас были другие варианты, но Туран всегда был вариантом А», – сказал Дарио Срна.

Ранее новый тренер «Шахтера» рассказал, когда планирует поговорить с Ахметовым.