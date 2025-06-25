Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Спортивный директор донецкого «Шахтера» – о новом тренере
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о новом главном тренере команды турецком специалисте Арде Туране.
«Почему мы выбрали Турана? Он – сумасшедший. Но это в положительном смысле. Он не может терпеть поражений и играет исключительно на победу.
«Туран – прирожденный лидер. Мы выбрали его из-за игры, которую он ставит, и из-за статистики. У нас были другие варианты, но Туран всегда был вариантом А», – сказал Дарио Срна.
Ранее новый тренер «Шахтера» рассказал, когда планирует поговорить с Ахметовым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джаррелл Миллер хочет реванша с Дюбуа и отдает ему шансы в бою с Усиком
В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго