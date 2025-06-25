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  4. Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 20:00 | Обновлено 25 июня 2025, 20:19
2606
3

Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» – о новом тренере

25 июня 2025, 20:00 | Обновлено 25 июня 2025, 20:19
2606
3
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о новом главном тренере команды турецком специалисте Арде Туране.

«Почему мы выбрали Турана? Он – сумасшедший. Но это в положительном смысле. Он не может терпеть поражений и играет исключительно на победу.

«Туран – прирожденный лидер. Мы выбрали его из-за игры, которую он ставит, и из-за статистики. У нас были другие варианты, но Туран всегда был вариантом А», – сказал Дарио Срна.

Ранее новый тренер «Шахтера» рассказал, когда планирует поговорить с Ахметовым.

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Дарио Срна Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Hurriyet
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Saar
О. Ну так, нехай тепер звикає до поразок 
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+1
Falko
Найсистемніше божевільний? Чи божевільно найсистемніший?
Ответить
0
didora
Може він і справді божевільний!
Ответить
0
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