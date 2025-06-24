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Англия
24 июня 2025, 22:29 |
604
0

В борьбу за Забарного вмешался топ-клуб АПЛ

Украинца хочет подписать Ньюкасл

24 июня 2025, 22:29 |
604
0
В борьбу за Забарного вмешался топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Ньюкасл заинтересован в подписании украинского защитника Борнмута Ильи Забарного и готов составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за игрока, сообщает The Athletic.

По информации источника, на Сент-Джеймс Парк высоко ценят 22-летнего футболиста и рассматривают его кандидатуру для усиления центра обороны.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл за Борнмут 39 матчей и отметился 1 результативной передачей. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «ПСЖ» принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ.

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Илья Забарный Ньюкасл ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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