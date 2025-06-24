В борьбу за Забарного вмешался топ-клуб АПЛ
Украинца хочет подписать Ньюкасл
Ньюкасл заинтересован в подписании украинского защитника Борнмута Ильи Забарного и готов составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за игрока, сообщает The Athletic.
По информации источника, на Сент-Джеймс Парк высоко ценят 22-летнего футболиста и рассматривают его кандидатуру для усиления центра обороны.
В сезоне-2024/25 Забарный сыграл за Борнмут 39 матчей и отметился 1 результативной передачей. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что «ПСЖ» принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ.
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