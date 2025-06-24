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Франция
24 июня 2025, 12:39 |
3000
0

ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ

Парижский клуб хочет усилить состав перед матчами на выбывание

24 июня 2025, 12:39 |
3000
0
ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание ParisFans со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, парижский клуб хочет усилить состав перед плей-офф клубного чемпионата мира, и 22-летний футболист является их главной целью.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» интересуется Ибраимой Конате.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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