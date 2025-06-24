ПСЖ принял важное решение по Забарному после выхода в плей-офф КЧМ
Парижский клуб хочет усилить состав перед матчами на выбывание
Французский «Пари Сен-Жермен» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание ParisFans со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, парижский клуб хочет усилить состав перед плей-офф клубного чемпионата мира, и 22-летний футболист является их главной целью.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» интересуется Ибраимой Конате.
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