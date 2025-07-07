Другие новости07 июля 2025, 02:50 |
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Лионель МЕССИ: «Это очень сложное место. Там лучшая атмосфера»
Аргентинец вспомнил матчи против «Селтика»
07 июля 2025, 02:50 |
83
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Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил противостояние против «Селтика» в Лиге чемпионов.
«Игры против «Селтика» были особенными, и я хочу их запомнить. «Селтик Парк» – это трудное место, туда ездить было сложно. Там никогда не было легко достичь результата. Здесь лучшая атмосфера в Европе», – сказал Месси.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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