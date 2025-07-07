Лионель МЕССИ: «Это очень сложное место. Там лучшая атмосфера»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил противостояние против «Селтика» в Лиге чемпионов.

«Игры против «Селтика» были особенными, и я хочу их запомнить. «Селтик Парк» – это трудное место, туда ездить было сложно. Там никогда не было легко достичь результата. Здесь лучшая атмосфера в Европе», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.