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  4. Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Испания
25 июня 2025, 22:36 |
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Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»

Испанский тренер – о Мбаппе

25 июня 2025, 22:36 |
899
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Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

26 июня мадридский «Реал» проведет матч третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против австрийского «РБ Зальцбург». Встреча состоится на стадионе Линкольн Филд в городе Филадельфия и начнется в 04:00 по Киеву.

Под вопросом участия в этом матче находится звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который лечился от острого гастроэнтерита, из-за которого его 19 июня госпитализировали.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил Килиану Мбаппе, что в старте на этот матч он точно не выйдет.

«Ты еще не готов к тому, чтобы играть в стартовом составе», — сказал Алонсо.

Мбаппе уже полностью выздоровел и начал тренироваться в общей группе.

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Реал Мадрид болезнь клубный чемпионат мира по футболу Килиан Мбаппе РБ Лейпциг
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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