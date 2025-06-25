Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»

26 июня мадридский «Реал» проведет матч третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против австрийского «РБ Зальцбург». Встреча состоится на стадионе Линкольн Филд в городе Филадельфия и начнется в 04:00 по Киеву.

Под вопросом участия в этом матче находится звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который лечился от острого гастроэнтерита, из-за которого его 19 июня госпитализировали.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил Килиану Мбаппе, что в старте на этот матч он точно не выйдет.

«Ты еще не готов к тому, чтобы играть в стартовом составе», — сказал Алонсо.

Мбаппе уже полностью выздоровел и начал тренироваться в общей группе.