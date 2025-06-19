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Испания
19 июня 2025, 17:48 | Обновлено 19 июня 2025, 18:36
1216
1

Реал подтвердил проблемы Мбаппе. Игрока отправили в больницу

Вряд ли Килиан сыграет в ближайшем матче

19 июня 2025, 17:48 | Обновлено 19 июня 2025, 18:36
1216
1
Реал подтвердил проблемы Мбаппе. Игрока отправили в больницу
ФК Реал. Килиан Мбаппе

Официальный сайт Реала подтвердил, что у форварда Килиана Мбаппе диагностировали тяжелую форму гастроэнтерита (воспалительное заболевание желудка).

Ранее сообщалось, что француз изолировался в номере, но клуб заявил, что игрока отправили в больницу для проведения тестов и назначения лечения.

Пока нет информации, когда Мбаппе сможет вернуться на поле.

Мадридская команда сейчас находится в США на Клубном чемпионате мира. Реал в первом матче турнира сыграл вничью 1:1 с Аль-Хилялем, а 21 числа сыграет против Пачуки.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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Mark4854590
Неприємна штука. Потім ще знадобиться час на відновлення сил
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