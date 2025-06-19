Испания19 июня 2025, 17:48 | Обновлено 19 июня 2025, 18:36
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Реал подтвердил проблемы Мбаппе. Игрока отправили в больницу
Вряд ли Килиан сыграет в ближайшем матче
19 июня 2025, 17:48 | Обновлено 19 июня 2025, 18:36
1216
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Официальный сайт Реала подтвердил, что у форварда Килиана Мбаппе диагностировали тяжелую форму гастроэнтерита (воспалительное заболевание желудка).
Ранее сообщалось, что француз изолировался в номере, но клуб заявил, что игрока отправили в больницу для проведения тестов и назначения лечения.
Пока нет информации, когда Мбаппе сможет вернуться на поле.
Мадридская команда сейчас находится в США на Клубном чемпионате мира. Реал в первом матче турнира сыграл вничью 1:1 с Аль-Хилялем, а 21 числа сыграет против Пачуки.
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