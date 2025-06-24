ФОТО. Мужчина арестован за угрозы убийством Морате. Вот что случилось

19-летнего парня арестовали в Малаге за угрозы убийством Альваро Морате и его семье после его нереализованного пенальти в финале Лиги наций УЕФА против Португалии.

Жена футболиста, Аличе Кампелло, опубликовала примеры сообщений с ненавистью. Подозреваемый сначала заявил, что его аккаунт взломали, но полиция разоблачила ложь — он признался в угрозах.

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Мората, выступающий за «Галатасарай» в аренде из «Милана», после матча намекнул, что может завершить карьеру в сборной: «Возможно, в сентябре меня уже не будет». Он признал, что плохо пробил пенальти и чувствует вину перед партнёрами.

32-летний нападающий забил 37 голов в 86 матчах за сборную, с которой выиграл Лигу наций-2023 и Евро-2024.