Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мужчина арестован за угрозы убийством Морате. Вот что случилось
Другие новости
24 июня 2025, 21:29 |
518
0

ФОТО. Мужчина арестован за угрозы убийством Морате. Вот что случилось

Мората может быть доволен

24 июня 2025, 21:29 |
518
0
ФОТО. Мужчина арестован за угрозы убийством Морате. Вот что случилось
Instagram. Альваро Мората

19-летнего парня арестовали в Малаге за угрозы убийством Альваро Морате и его семье после его нереализованного пенальти в финале Лиги наций УЕФА против Португалии.

Жена футболиста, Аличе Кампелло, опубликовала примеры сообщений с ненавистью. Подозреваемый сначала заявил, что его аккаунт взломали, но полиция разоблачила ложь — он признался в угрозах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мората, выступающий за «Галатасарай» в аренде из «Милана», после матча намекнул, что может завершить карьеру в сборной: «Возможно, в сентябре меня уже не будет». Он признал, что плохо пробил пенальти и чувствует вину перед партнёрами.

32-летний нападающий забил 37 голов в 86 матчах за сборную, с которой выиграл Лигу наций-2023 и Евро-2024.

По теме:
ФОТО. Гарет Бэйл после провала с покупкой Плимута хочет другой клуб
ВИДЕО. Гвардиола впечатлил своей физической формой в 54 года
ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть
фото Альваро Мората скандал сборная Испании по футболу Лига наций lifestyle Милан Галатасарай
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24 июня 2025, 22:05 0
Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 9
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Теннис | 24.06.2025, 15:44
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 24.06.2025, 01:45
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 24.06.2025, 08:24
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
23.06.2025, 04:42
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
23.06.2025, 05:55 3
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 3
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
23.06.2025, 01:18 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем