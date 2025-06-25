Ямаль разозлился на руководство Барселоны из-за этого трансфера

Шведский вингер датского «Копенгагена» Руни Барджи вскоре перейдет в каталонскую «Барселону».

По информации испанского портала El Nacional, этот трансфер вызвал недовольство у Ламина Ямаля и его окружения. «Барселона» купила Барджи, чтобы навязать испанцу конкуренцию, от чего 17-летний вингер не в восторге – он хочет играть в каждом матче.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.