Харьковский «Металлист» начал подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. Вместе с командой работает и Егор Абрамов. Защитник из-за травм пропустил часть прошлого сезона.

– Егор, для тебя весна выдалась непростой – мало играл. Успел полностью восстановиться во время отпуска?

– Слава Богу, восстановился. Еще даже до отпуска удалось сыграть две игры. Колено чувствует себя хорошо, голеностоп тоже – все нормально. Готовлюсь к новому сезону.

– Делал ли ты какие-то дополнительные обследования перед отдыхом?

– Да, делал МРТ перед отпуском, чтобы знать, что могу готовиться на все 100%. Бегал, работал в тренажерном зале – все хорошо, могу полноценно тренироваться.

– Сегодня была втягивающая тренировка. Как себя чувствуешь?

– В целом все хорошо. Но сколько бы ни бегал на индивидуальных занятиях – командные тренировки всегда немного другие. Думаю, неделя-две – и полностью войду в ритм.

– Как воспринимаешь первый день после отпуска – ждешь его или хочется еще немного отдохнуть?

– Отпуск – это всегда приятно, хочется побыть с семьей и друзьями. Но и здесь у нас классный коллектив, поэтому приятно вернуться. В прошлом сезоне проделали хорошую работу, хочется продолжить.

– Где провел отпуск?

– Был дома, в своем небольшом городе. Отдыхал, занимался в зале с друзьями, играли в футбол. Но больше отдых был моральный – с семьей.

– Следишь за клубным чемпионатом мира?

– Немного слежу, но, на мой взгляд, это не очень серьезное соревнование. Там много слабых команд. Смотрю интересные матчи, преимущественно с участием мадридского «Реала».

– Есть любимый клуб?

– Как такового любимого нет. Сейчас очень интересно наблюдать за «Реалом», потому что пришел Хаби Алонсо, очень интересный тренер. В целом же всегда отдавал предпочтение АПЛ.

– А как насчет любимого футболиста?

– Конечно, это Криштиану Роналду – это идол с самого детства как спортсмен, как человек. Его менталитет и отношение к работе – пример для подражания.

– Среди твоих коллег по амплуа, правых защитников, кто фаворит?

– Нравится Фримпонг – атакующий защитник, делает много ассистов. Теперь он в «Ливерпуле», буду следить. Еще нравится Трент Александер-Арнольд. Сейчас у него не лучший старт в «Реале», но посмотрим.