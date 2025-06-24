Кирилл ДИГТЯРЬ: «Мы уже сейчас готовы ехать в Чили на мундиаль»

Харьковский «Металлист» начал летние учебно-тренировочные сборы и провел первую тренировку. Защитник команды Кирилл Дигтярь рассказал о насыщенном межсезонье. Игрок участвовал в сборах молодежных сборных Украины.

– Кирилл, первая тренировка летнего сбора позади – как себя чувствуешь?

– Все хорошо. Сегодня была первая тренировка – легкая, втягивающая. Провели ее хорошо, и дальше будем работать.

– Из-за вызова в сборную отпуска у тебя получилось меньше, чем у других ребят. Это как-то сказывается на форме?

– Думаю, что нет. Просто немного меньше отдохнул. А так – работаю, как все, поэтому все будет хорошо. Думаю, мне даже немного легче будет, чем другим, потому что я все время был в тонусе. Практически я пропустил только пять дней.

– Расскажи немного больше о сборной. Ты фактически дебютировал в составе U-21. Как тебя приняли? Какая была атмосфера?

– Хорошо приняли. Если посмотреть на фамилии, то там уже игроки УПЛ, а это уже совсем другой уровень. Побывал с командой дней пять, потом они поехали на Евро, а я вернулся в свою команду U-20.

– Сборная Украины U-20 провела два матча – одна победа, одна ничья. Как оценишь уровень готовности к чемпионату мира на текущий момент?

– Хороший уровень. Были разные игроки, состав постоянно менялся, но есть костяк. Думаю, подготовка прошла очень хорошо. Мы уже сейчас готовы ехать в Чили на мундиаль. Постараемся как минимум выйти из группы, а там – как пойдет.

– И немного об отпуске. Все же несколько дней у тебя были. Где успел побывать?

– Поехал к друзьям в Одессу, провел там несколько дней. Потом вернулся домой, побыл с семьей два-три дня – и уже отправился на сборы.