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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 21:10 | Обновлено 24 июня 2025, 21:32
1087
0

Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии

24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 21:10 | Обновлено 24 июня 2025, 21:32
1087
0
Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии
Коллаж Sport.ua

24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе португальского клуба.

Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии

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Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Бавария стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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