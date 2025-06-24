Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии
24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025
24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.
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Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе португальского клуба.
Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии
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