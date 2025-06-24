24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) сыграют на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе португальского клуба.

Сыграет ли Трубин? Названы стартовые составы на матч Бенфики и Баварии