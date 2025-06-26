Гвардиола купит для Манчестер Сити культового игрока Барселоны
Пеп хочет видеть в клубе Марка-Андре тер Штегена
Голкипер и капитан испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген покинет Ла Лигу во время летнего трансферного окна.
Немецкому вратарю указало на дверь руководство клуба, которое сделало ставку на Жоана Гарсию.
По информации El Nacional, ситуацией готов воспользоваться «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Пеп Гвардиола лично пригласил вратаря в английский клуб.
Ожидается, что «Барселона» продаст вратаря за 10-15 миллионов евро. Ранее наставник «кулес» Флик указал на дверь аж четырем игрокам «Барселоны».
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