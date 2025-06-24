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Италия
24 июня 2025, 21:05 | Обновлено 24 июня 2025, 21:29
311
0

Комо нацелилось на вице-чемпиона Лиги конференций

Главный тренер Сеск Фабрегас хочет усилиться Жезусом Родригесом

24 июня 2025, 21:05 | Обновлено 24 июня 2025, 21:29
311
0
Комо нацелилось на вице-чемпиона Лиги конференций
Transfermrkt. Жесус Родригес

19-летний испанский полузащитник «Реал Бетис» Жезус Родригес близок к переходу в итальянский «Комо».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Известно, что между игроком и итальянским клубом уже есть договоренность относительно соглашения до 2030 года.

В прошлом сезоне Родригес сыграл за «Бетис» 44 матча и забил 5 мячей.

Также Родригес стал вице-чемпионом Лиги конференций. «Бетис» в финале уступил «Челси» (1:4).

По данным портала Transfermarkt Родригеса оценивают в 30 миллионов евро.

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Комо Сеск Фабрегас Бетис трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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