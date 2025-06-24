Комо нацелилось на вице-чемпиона Лиги конференций
Главный тренер Сеск Фабрегас хочет усилиться Жезусом Родригесом
19-летний испанский полузащитник «Реал Бетис» Жезус Родригес близок к переходу в итальянский «Комо».
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Известно, что между игроком и итальянским клубом уже есть договоренность относительно соглашения до 2030 года.
В прошлом сезоне Родригес сыграл за «Бетис» 44 матча и забил 5 мячей.
Также Родригес стал вице-чемпионом Лиги конференций. «Бетис» в финале уступил «Челси» (1:4).
По данным портала Transfermarkt Родригеса оценивают в 30 миллионов евро.
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