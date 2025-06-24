Комо нацелилось на вице-чемпиона Лиги конференций

19-летний испанский полузащитник «Реал Бетис» Жезус Родригес близок к переходу в итальянский «Комо».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Известно, что между игроком и итальянским клубом уже есть договоренность относительно соглашения до 2030 года.

В прошлом сезоне Родригес сыграл за «Бетис» 44 матча и забил 5 мячей.

Также Родригес стал вице-чемпионом Лиги конференций. «Бетис» в финале уступил «Челси» (1:4).

По данным портала Transfermarkt Родригеса оценивают в 30 миллионов евро.