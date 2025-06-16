ОФИЦИАЛЬНО. Забивал Милану. Комо усилилось перспективным хорватом
Мартин Батурина присоединится к команде 1 июля
22-летний хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина стал игроком итальянского «Комо».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Мартин Батурина – воспитанник хорватского «Хайдука», а на юношеском уровне перешел в загребское «Динамо», где и начал профессиональную карьеру.
В прошлом сезоне Батурина провел за «Динамо» 45 матчей и забил 5 мячей.
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал трансфер:
«Мартин – игрок исключительного качества. Он умный с мячом, силен в единоборствах и имеет характер, чтобы решать эпизоды в ключевые моменты. Это именно тот тип футболиста, которого мы хотим видеть в нашей игре».
Сам Батурина также поделился впечатлениями:
«Я очень рад оказаться в «Комо» – команде с амбициозным проектом в прекрасном городе. Я пообщался с клубом и тренером, и действительно с нетерпением жду этого нового опыта и выхода на поле в этой футболке».
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