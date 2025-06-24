ОФИЦИАЛЬНО. Известный 39-летний вратарь будет играть в чемпионате Аргентины

Уругвайский голкипер Фернандо Муслера официально присоединился к аргентинскому клубу «Эстудиантес» на правах свободного агента.

39-летний вратарь заключил контракт с новым коллективом до конца 2026 года.

Фернандо недавно попрощался с турецким «Галатасараем», в котором вратарь провел 14 лет и выиграл 19 трофеев.

Всего Муслера в футболке «Галатасарая» сыграл 551 поединок, сыграв в 195-ти матчах на ноль.

Также вратарь известен болельщикам благодаря своим выступлениям за сборную Уругвая. На счету голкипера 133 поединка за сборную.