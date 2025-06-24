ОФИЦИАЛЬНО. Известный 39-летний вратарь будет играть в чемпионате Аргентины
Фернандо Муслера свободным агентом перешел в «Эстудиантес»
Уругвайский голкипер Фернандо Муслера официально присоединился к аргентинскому клубу «Эстудиантес» на правах свободного агента.
39-летний вратарь заключил контракт с новым коллективом до конца 2026 года.
Фернандо недавно попрощался с турецким «Галатасараем», в котором вратарь провел 14 лет и выиграл 19 трофеев.
Всего Муслера в футболке «Галатасарая» сыграл 551 поединок, сыграв в 195-ти матчах на ноль.
Также вратарь известен болельщикам благодаря своим выступлениям за сборную Уругвая. На счету голкипера 133 поединка за сборную.
🦁 De los Leones al León. Listo para dejar todo. 👊🔛 pic.twitter.com/DTsXVLsN7V— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римский клуб хочет вернуться в Лигу чемпионов
Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»