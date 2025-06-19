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  4. Месси в восторге от него. Барселона близка к трансферу защитника
Испания
19 июня 2025, 11:18 |
139
0

Месси в восторге от него. Барселона близка к трансферу защитника

Кевин Ломонако покинет «Индепендьенте»

19 июня 2025, 11:18 |
139
0
Месси в восторге от него. Барселона близка к трансферу защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Ломонако

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским центральным защитником «Индепендьенте» Кевином Ломонако, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «сине-гранатовые» близки к подписанию 23-летнего футболиста.

Отмечается, что легендарный экс-игрок каталонцев Лионель Месси, который пересекался с Ломонако в составе сборной Аргентины, очень впечатлен его уровнем и очень рад, что он переходит именно в «Барселону».

В 2025 году Кевин Ломонако провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Барселона» официально подписала Жоана Гарсию.

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Барселона Лионель Месси Индепендьенте трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Аргентины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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