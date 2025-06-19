Месси в восторге от него. Барселона близка к трансферу защитника

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским центральным защитником «Индепендьенте» Кевином Ломонако, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, «сине-гранатовые» близки к подписанию 23-летнего футболиста.

Отмечается, что легендарный экс-игрок каталонцев Лионель Месси, который пересекался с Ломонако в составе сборной Аргентины, очень впечатлен его уровнем и очень рад, что он переходит именно в «Барселону».

В 2025 году Кевин Ломонако провел 25 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Барселона» официально подписала Жоана Гарсию.