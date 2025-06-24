Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ – о Вакулко в Ордабасы: «Это характер и отличная левая»
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 16:54 | Обновлено 24 июня 2025, 17:45
707
1

Юрий ВЕРНИДУБ – о Вакулко в Ордабасы: «Это характер и отличная левая»

Недавно украинский полузащитник подписал контракт с казахстанским клубом

24 июня 2025, 16:54 | Обновлено 24 июня 2025, 17:45
707
1
Юрий ВЕРНИДУБ – о Вакулко в Ордабасы: «Это характер и отличная левая»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Бывший тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал Sports24.kz о новичке «Ордабасы» Юрии Вакулко, с которым работал ранее.

«Это хороший футболист, который может сыграть как чистую 6-ку, так и 8-ку или даже 10-ку. Есть характер и отличная левая. Юра способен отдать идеальную передачу, обыграть, пробить – в общем, квалифицированный полузащитник. Мне он очень нравился.

Какой Вакулко за пределами поля? Товарищеский, замечательный парень, который за два года в «Кривбассе» ни разу не нарушил режим. Шутки-прибаутки – это его стиль. Микроклимат в «Ордабасе» он только улучшит», – сказал опытный наставник.

Отметим, что под руководством Вернидуба 27-летний хавбек отыграл 46 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Также уроженец Одессы защищал цвета «Днепра» и «Партизана».

По теме:
Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
Источник: ЛНЗ не смог подписать легионера из УПЛ. Он выбрал другой клуб
трансферы Ордабасы Кривбасс Кривой Рог свободный агент чемпионат Казахстана по футболу Юрий Вакулко трансферы УПЛ Юрий Вернидуб
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
Футбол | 24 июня 2025, 16:40 2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером

В Первой лиге с командой будет работать Любенович

Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23 июня 2025, 23:36 0
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина

ФК «Кремень» сохранил профессиональный статус

В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Футбол | 24.06.2025, 11:32
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 24.06.2025, 08:24
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Футбол | 23.06.2025, 19:25
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Так Вернидуб в Ордабасах  ? Говорили что может покорят Европу... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
23.06.2025, 04:42
Футбол
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
23.06.2025, 01:18 5
Бокс
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
Ливерпуль отказался покупать лучшего игрока Украины из-за его условия
23.06.2025, 00:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем