Юрий ВЕРНИДУБ – о Вакулко в Ордабасы: «Это характер и отличная левая»

Бывший тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал Sports24.kz о новичке «Ордабасы» Юрии Вакулко, с которым работал ранее.

«Это хороший футболист, который может сыграть как чистую 6-ку, так и 8-ку или даже 10-ку. Есть характер и отличная левая. Юра способен отдать идеальную передачу, обыграть, пробить – в общем, квалифицированный полузащитник. Мне он очень нравился.

Какой Вакулко за пределами поля? Товарищеский, замечательный парень, который за два года в «Кривбассе» ни разу не нарушил режим. Шутки-прибаутки – это его стиль. Микроклимат в «Ордабасе» он только улучшит», – сказал опытный наставник.

Отметим, что под руководством Вернидуба 27-летний хавбек отыграл 46 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Также уроженец Одессы защищал цвета «Днепра» и «Партизана».