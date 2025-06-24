«Были агрессивны». Компани предостерег Баварию перед матчем с Бенфикой

Главный тренер «Бавария» Венсан Компани поделился мыслями относительно предстоящего матча против «Бенфики» в третьем туре клубного чемпионата мира.

Поединок между европейскими командами пройдет на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

«Мы уже играли против них, поэтому хорошо их знаем. Это всегда что-то особенное, когда ты играешь с командами, которые доминируют в своих лигах. Когда они встречаются с такими командами, как наша, то часто сочетают привычную для себя игру со стилем, адаптированным под соперника.

Я знаю, как они играли против нас в Лиге чемпионов: были очень компактными, использовали схему 5-3-2. Мы иногда прижимали их к собственным воротам. Если посмотреть на их игру с «Бокой», то они действовали агрессивнее. Нам нужно быть готовыми к обоим сценариям – или даже к большему количеству. Если они пойдут в высокий прессинг или отойдут глубоко – мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сказал Компани.

Запланировано, что игра начнется 24 июня в 22:00.