ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ сменил тренера юношеской команды

Руководство ЛНЗ официально объявило о назначении украинского специалиста Виталия Шумского на должность главного тренера юношеской команды «фиолетовых».

По официальной информации, в тренерский штаб специалиста также вошли Сергей Политило и Вадим Боженко.

«Желаем удачи в новом сезоне! 💜», – лаконично говорится в сообщении.

За свою тренерскую карьеру Шумский возглавлял несколько клубов. Виталий возглавлял Николаев (Львовская обл.), Мункач (Мукачево), ЧФК Львов (Львов), Нива (Тернополь)