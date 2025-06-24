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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ сменил тренера юношеской команды
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 17:08 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ сменил тренера юношеской команды

Виталий Шумский возглавил юношескую команду ЛНЗ

24 июня 2025, 17:08 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ сменил тренера юношеской команды
ФК ЛНЗ. Виталий Шумский

Руководство ЛНЗ официально объявило о назначении украинского специалиста Виталия Шумского на должность главного тренера юношеской команды «фиолетовых».

По официальной информации, в тренерский штаб специалиста также вошли Сергей Политило и Вадим Боженко.

«Желаем удачи в новом сезоне! 💜», – лаконично говорится в сообщении.

За свою тренерскую карьеру Шумский возглавлял несколько клубов. Виталий возглавлял Николаев (Львовская обл.), Мункач (Мукачево), ЧФК Львов (Львов), Нива (Тернополь)

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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