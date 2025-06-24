Украина. Премьер лига24 июня 2025, 17:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ сменил тренера юношеской команды
Виталий Шумский возглавил юношескую команду ЛНЗ
24 июня 2025, 17:08 |
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Руководство ЛНЗ официально объявило о назначении украинского специалиста Виталия Шумского на должность главного тренера юношеской команды «фиолетовых».
По официальной информации, в тренерский штаб специалиста также вошли Сергей Политило и Вадим Боженко.
«Желаем удачи в новом сезоне! 💜», – лаконично говорится в сообщении.
За свою тренерскую карьеру Шумский возглавлял несколько клубов. Виталий возглавлял Николаев (Львовская обл.), Мункач (Мукачево), ЧФК Львов (Львов), Нива (Тернополь)
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