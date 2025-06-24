Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Он – боец ММА». Ястремская впервые рассказала о своем парне
Другие новости
24 июня 2025, 16:25 |
565
1

«Он – боец ММА». Ястремская впервые рассказала о своем парне

Даяна встречается с бойцом Давидом, который в последний раз дрался год назад

24 июня 2025, 16:25 |
565
1
«Он – боец ММА». Ястремская впервые рассказала о своем парне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью изданию «чемпіон» впервые рассказала о своем парне:

«Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он – боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь.

Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне – 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира – American Top Team в Майами.

Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника – настоящий вызов. Более слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на крупные контракты. Конечно, в идеале – с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.

Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции – чтобы мы все могли его поддержать».

24 июня Даяна начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания. Ее первая соперница – Магда Линетт.

По теме:
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Истборне
ФОТО. Одинокий и счастливый! Ламин Ямаль показал свой отдых в Бразилии
Даяна Ястремская lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют на Grand Slam. Олейникова поборолась с Парри в квалификации Уимблдона
Теннис | 24 июня 2025, 15:10 4
Дебют на Grand Slam. Олейникова поборолась с Парри в квалификации Уимблдона
Дебют на Grand Slam. Олейникова поборолась с Парри в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора Александра потерпела поражене от Диан в трех сетах

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 8
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 24.06.2025, 01:45
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Теннис | 24.06.2025, 15:24
Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 24.06.2025, 08:24
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Бійці захищають свою вітчізну, а це просто клоун. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 4
Бокс
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 3
Футбол
Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
23.06.2025, 04:23
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем