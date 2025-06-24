24 июня, в первом круге турнира в Истборне, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Магда Линетт (WTA 27).

Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

В этом сезоне у Ястремской нет желаемой стабильности, но на днях она играла в финале турнира в Ноттингеме, где уступила в двух сетах американке Кесслер – 4:6, 5:7. Упомянутый финал стал для украинки вторым в сезоне, она играла в решающей битве в Линце, когда проиграла Александровой.

Спортсменка провела 34 матча в текущем сезоне, одержав 21 победу, а на траве выиграли 4 матча из пяти. Решение сыграть в Истборне выглядит сомнительным, ведь можно было бы просто отдохнуть перед основной сеткой Уимблдона, но Даяна хочет быть в тонусе. У Ястремской есть мощь топ-теннисистки, когда у нее идет игра, тогда у любой соперницы будут проблемы.

Магда Линетт

Польская спортсменка проводит не самый яркий сезон, хотя в рейтинге поднялась на 11 позиций. На последнем турнире в Ноттингеме теннисистка выглядела хорошо, сумела дойти до полуфинала турнира. Из ярких выступлений можно выделить четвертьфинал Майами.

В общей сложности Линетт провела 33 матча, в которых одержала 18 побед. Полька считается ветераном по теннисным меркам, ей 33 года, однако, сейчас спортсменка в хорошей форме, с выносливостью нет проблем. На траве теннисистка себя чувствует хорошо, ее точно стоит опасаться.

Личные встречи

Вспоминать последний матч этих теннисисток не нужно, они играли между собой буквально три дня назад, в полуфинале турнира в Ноттингеме, Ястремская выглядела лучше, одержав победу 6:4, 6:4. Спортсменки пересекались шесть раз, большой перевес на стороне украинки – 5:1.

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, между собой сыграют примерно равные теннисистки, но психологический перевес должен быть на стороне Ястремской. Украинка сыграет на фоне проигранного финала, хотя она в хорошей форме, поэтому хочет побеждать.

Все понимают, что Истборн только подготовка к главному травяному турниру Уимблдону. Я думаю, такой матч может затянуться, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.