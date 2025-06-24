Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии. Среди них топ-клуб

Харьковский «Металлист 1925», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, назвал имена всех соперников на сборах в Австрии.

Подопечные Младена Бартуловича с 28 июня по 24 июля включительно будут находиться в двух австрийских городах (Бад-Геринг и Вестендорф), где клуб проведет девять товарищеских матчей.

В списке оппонентов присутствует известный немецкий клуб – «Боруссия» Менхенгладбах, которая выступает в Бундеслиге.

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Расписание матчей «Металлиста 1925» на сборах в Австрии:

30.06.25 – «Ботошани» (Ботошани, Румыния)

02.07.25 – «Панатинаикос» (Афины, Греция)

07.07.25 – «Карабах» (Агдам, Азербайджан)

08.07.25 – «Злин» (Злин, Чехия)

16.07.25 – «Вальдхов» (Мангайм, Германия)

19.07.25 – «Бохум» (Бохум, Германия)

22.07.25 – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

По информации харьковского клуба даты поединков могут измениться по ходу австрийского сбора. Также могут добавиться новые контрольные поединки.