Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии. Среди них топ-клуб
Подопечные Младена Бартуловича проведут девять контрольных матчей
Харьковский «Металлист 1925», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, назвал имена всех соперников на сборах в Австрии.
Подопечные Младена Бартуловича с 28 июня по 24 июля включительно будут находиться в двух австрийских городах (Бад-Геринг и Вестендорф), где клуб проведет девять товарищеских матчей.
В списке оппонентов присутствует известный немецкий клуб – «Боруссия» Менхенгладбах, которая выступает в Бундеслиге.
Расписание матчей «Металлиста 1925» на сборах в Австрии:
30.06.25 – «Ботошани» (Ботошани, Румыния)
02.07.25 – «Панатинаикос» (Афины, Греция)
07.07.25 – «Карабах» (Агдам, Азербайджан)
08.07.25 – «Злин» (Злин, Чехия)
16.07.25 – «Вальдхов» (Мангайм, Германия)
19.07.25 – «Бохум» (Бохум, Германия)
22.07.25 – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
По информации харьковского клуба даты поединков могут измениться по ходу австрийского сбора. Также могут добавиться новые контрольные поединки.
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