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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 15:57 | Обновлено 24 июня 2025, 16:00
396
1

Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии. Среди них топ-клуб

Подопечные Младена Бартуловича проведут девять контрольных матчей

24 июня 2025, 15:57 | Обновлено 24 июня 2025, 16:00
396
1
Металлист 1925 озвучил соперников на сбор в Австрии. Среди них топ-клуб
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925», который вышел в Украинскую Премьер-лигу, назвал имена всех соперников на сборах в Австрии.

Подопечные Младена Бартуловича с 28 июня по 24 июля включительно будут находиться в двух австрийских городах (Бад-Геринг и Вестендорф), где клуб проведет девять товарищеских матчей.

В списке оппонентов присутствует известный немецкий клуб – «Боруссия» Менхенгладбах, которая выступает в Бундеслиге.

Расписание матчей «Металлиста 1925» на сборах в Австрии:

30.06.25 – «Ботошани» (Ботошани, Румыния)
02.07.25 – «Панатинаикос» (Афины, Греция)
07.07.25 – «Карабах» (Агдам, Азербайджан)
08.07.25 – «Злин» (Злин, Чехия)
16.07.25 – «Вальдхов» (Мангайм, Германия)
19.07.25 – «Бохум» (Бохум, Германия)
22.07.25 – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

По информации харьковского клуба даты поединков могут измениться по ходу австрийского сбора. Также могут добавиться новые контрольные поединки.

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Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 товарищеские матчи
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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Х🅰️рьковский Характер
отлично! миллионы харьковских болельщиков готовяцца болеть эа клуб!
размяцца нужно перед походом за дебютным золотом УПЛ!
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