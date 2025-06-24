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Германия
24 июня 2025, 15:21 | Обновлено 24 июня 2025, 15:26
657
0

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг назвал имя нового главного тренера

Экс-тренер «Вердера» Оле Вернер пошел на повышение

24 июня 2025, 15:21 | Обновлено 24 июня 2025, 15:26
657
0
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг назвал имя нового главного тренера
ФК Вердер. Оле Вернер

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» официально сообщил о назначении 37-летнего специалиста Оле Вернера новым тренером команды.

По информации пресс-службы клуба, тренер подписал контракт с «РБ Лейпциг» до 2027 года.

«Я действительно рад стать главным тренером «РБ Лейпциг». Во время наших очень детальных обсуждений сразу стало понятно, что обе стороны разделяют одинаковые идеи относительно того, как мы хотим играть и работать. Эти разговоры помогли сделать этот следующий шаг.

«РБ Лейпциг» отличается смелым, атакующим стилем игры с четкой идентичностью, а также профессиональным и амбициозным мышлением. У клуба большие цели и высокие ожидания – и именно такая атмосфера меня убедила, и к ней я хочу присоединиться.

Я с нетерпением жду встречи с игроками и работниками клуба, и мне бы хотелось как можно быстрее начать работу со своим тренерским штабом. Мне рассказывали, сколько всего может предложить «РБ Лейпциг» – я действительно в восторге от этого замечательного города и его жителей!», – сказал Оле.

Последним местом работы Вернера стал немецкий «Вердер», в котором специалист провел четыре сезона. Оле стал одним из самых успешных тренеров за последние годы (52 победы за 128 матчей), однако руководство «Вердера» уволило коуча из-за нежелания Оле продолжать сотрудничество с клубом.

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РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера Вердер
Андрей Витренко Источник: РБ Лейпциг
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