Пойдут на трансферный рекорд клуба. Арсенал нашел форварда

22-летний словенский форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко все ближе к переходу в «Арсенал».

Об этом сообщает издание The Sun.

В подписании футболиста заинтересован главный тренер команды Микель Артета. Также источник информирует, что «Арсенал» готов ради словенца установить трансферный рекорд клуба и заплатить за него более 81 миллиона евро.

Сейчас единственным препятствием в подписании являются условия контракта, которые хочет Шешко. По информации издания, словенец требует заработную плату, превышающую запланированный бюджет клуба.

В прошлом сезоне Беньямин Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол.