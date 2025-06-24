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Англия
24 июня 2025, 03:50 | Обновлено 24 июня 2025, 03:55
86
0

Пойдут на трансферный рекорд клуба. Арсенал нашел форварда

Однако Беньямин Шешко шокировал «канониров» зарплатными требованиями

24 июня 2025, 03:50 | Обновлено 24 июня 2025, 03:55
86
0
Пойдут на трансферный рекорд клуба. Арсенал нашел форварда
Transfermrkt. Беньямин Шешко

22-летний словенский форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко все ближе к переходу в «Арсенал».

Об этом сообщает издание The Sun.

В подписании футболиста заинтересован главный тренер команды Микель Артета. Также источник информирует, что «Арсенал» готов ради словенца установить трансферный рекорд клуба и заплатить за него более 81 миллиона евро.

Сейчас единственным препятствием в подписании являются условия контракта, которые хочет Шешко. По информации издания, словенец требует заработную плату, превышающую запланированный бюджет клуба.

В прошлом сезоне Беньямин Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол.

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Александр Сильченко Источник: The Sun
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