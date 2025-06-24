Пойдут на трансферный рекорд клуба. Арсенал нашел форварда
Однако Беньямин Шешко шокировал «канониров» зарплатными требованиями
22-летний словенский форвард «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко все ближе к переходу в «Арсенал».
Об этом сообщает издание The Sun.
В подписании футболиста заинтересован главный тренер команды Микель Артета. Также источник информирует, что «Арсенал» готов ради словенца установить трансферный рекорд клуба и заплатить за него более 81 миллиона евро.
Сейчас единственным препятствием в подписании являются условия контракта, которые хочет Шешко. По информации издания, словенец требует заработную плату, превышающую запланированный бюджет клуба.
В прошлом сезоне Беньямин Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол.
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