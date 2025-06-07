Англия07 июня 2025, 16:37 | Обновлено 07 июня 2025, 16:51
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Решение Артеты и клуба. Арсенал выбрал нового форварда
Клуб будет подписывать Шешко
07 июня 2025, 16:37 | Обновлено 07 июня 2025, 16:51
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По информации британских СМИ, руководство Арсенала после консультации с тренером Микелем Артетой выбрало игрока на усиление позиции центрфорварда.
Клуб сосредоточится на подписании Беньямина Шешко из РБ Лейпциг. Слишком дорогие варианты с Виктором Дьекерешем и Александером Исаком (100+ миллионов) было решено исключить.
За Шешко придется отдать около 80 миллионов евро.
Словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.
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