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Англия
07 июня 2025, 16:37 | Обновлено 07 июня 2025, 16:51
519
0

Решение Артеты и клуба. Арсенал выбрал нового форварда

Клуб будет подписывать Шешко

07 июня 2025, 16:37 | Обновлено 07 июня 2025, 16:51
519
0
Решение Артеты и клуба. Арсенал выбрал нового форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

По информации британских СМИ, руководство Арсенала после консультации с тренером Микелем Артетой выбрало игрока на усиление позиции центрфорварда.

Клуб сосредоточится на подписании Беньямина Шешко из РБ Лейпциг. Слишком дорогие варианты с Виктором Дьекерешем и Александером Исаком (100+ миллионов) было решено исключить.

За Шешко придется отдать около 80 миллионов евро.

Словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Беньямин Шешко трансферы Бундеслиги РБ Лейпциг
Иван Зинченко Источник: Football London
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