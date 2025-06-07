Решение Артеты и клуба. Арсенал выбрал нового форварда

По информации британских СМИ, руководство Арсенала после консультации с тренером Микелем Артетой выбрало игрока на усиление позиции центрфорварда.

Клуб сосредоточится на подписании Беньямина Шешко из РБ Лейпциг. Слишком дорогие варианты с Виктором Дьекерешем и Александером Исаком (100+ миллионов) было решено исключить.

За Шешко придется отдать около 80 миллионов евро.

Словенский бомбардир в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.