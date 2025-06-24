Роман САЛЕНКО: «Буду делать все, чтобы остаться в Динамо»

Украинский полузащитник Роман Саленко рассказал о старте подготовки киевского Динамо к старту нового сезона. Футболист заявил, что хочет проявить себя.

– Конечно, приятно наконец-то собраться. У кого-то был более продолжительный отдых, кто-то играл за сборные, поэтому сейчас еще не вся команда приступила к работе. Также приятно было сделать первые шаги по полю – соскучился по этому. Многие игроки возвращаются из аренды, понимаешь, что будет еще большая конкуренция, так что появляются дополнительные силы.

– В отпуске брал мяч в руки или полностью отдыхал от футбола?

– Я находился в расположении сборной U20, которая готовится к участию на чемпионате мира, мы играли товарищеские матчи, так что с мячом пересекался (улыбается). А по возвращении домой мяч уже не трогал – поддерживал только физическую форму.

– Чувствуется, что не все футболисты вернулись из отпуска и команда пока не полностью в сборе?

– Возможно, но при этом все равно у нас большая обойма. Наверное, не все останутся в команде, кому придется уйти в аренду, сейчас же работаем в таком составе.

– Ты уже не проходишь в юношескую команду по возрасту и отправляешься на сборы с первой командой. Теперь нужно уже будет работать по-взрослому?

– Конечно, и теперь все будет зависеть от меня – буду я игроком, который помогает команде, или на меня не будут рассчитывать. Буду делать все от меня зависящее, чтобы остаться в первой команде «Динамо».

– В общем, успел ли отдохнуть во время отпуска?

– Честно говоря, хотелось еще день-два отдохнуть. Но когда вышел на поле на тренировку, все забылось. Напротив, стало на душе так приятно, ведь футбол для меня – это не просто работа, а то, чем хочется заниматься и что мне нравится. Поэтому даже беговую работу выполнял с настроением, так что, можно сказать, с первой тренировки вхожу в рабочий ритм.

– Заметно, что ты сменил имидж. Что вдохновило сменить прическу?

– Можно сказать, устал. За длинными волосами нужно ухаживать, а сейчас лето, и решился на смены. Мне нравится пробовать что-то новое, – сказал Роман.