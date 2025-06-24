ДЯЧУК: «Я с детства мечтал стоять на поле, слушать гимн Лиги чемпионов»

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук поделился эмоциями от старта подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги.

– Максим, поздравляем с началом подготовки к новому сезону. Успели ли отдохнуть за период отпуска?

- Да, конечно, луны с головой хватило, чтобы отдохнуть, и теперь с новыми силами буду готовиться к новому сезону.

- Первые тренировки после длительного отдыха достаточно непростые. Как оно далось тебе, как себя чувствуешь, ничего не болит?

- Спасибо, что интересуетесь (улыбается). Слава Богу, все хорошо. Я готовился во время отпуска, были индивидуальные тренировки, так что сейчас не так и трудно было, если честно.

- Перед тренировкой Александр Шовковский сказал игрокам, что нужно забывать все, что было достигнуто в прошлом сезоне, и начинать все с чистого листа. Как считаешь, сейчас у команды еще большая ответственность из-за чемпионского статуса?

– То, что мы сделали, – это, конечно, очень хорошо. Но это позади, это уже история. Сейчас перед нами стоят высокие задачи. Мы подняли планку до высокого уровня и теперь не можем опуститься ниже. Нас будут оценивать по прошлому сезону, так что нужно набирать свои лучшие кондиции и в лучшей форме входить в сезон.

– Также Александр Владимирович акцентировал внимание на том, что впереди тяжелый, но нужный каждому футболисту период. Готовы к тяжелой работе на собрании, когда потребуется много бегать?

– Конечно, готовы, это наша работа. В первой половине сбора, как правило, больше беговой работы, с мячами работаем по минимуму, делая акцент на физическом состоянии. И каждый футболист должен быть готов к этому.

– Сейчас проходит Клубный чемпионат мира с участием многих грандов. Следишь ли за его перипетиями, может быть, болеешь за кого-то?

– Хочется увидеть, как сейчас будет играть мадридский «Реал», ведь очень нравится стиль Хаби Алонсо. Так что слежу только за ними.

– Также состоялась жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов, стали известны потенциальные соперники «Динамо». Какие ожидания? Все же Лига чемпионов – это тот уровень, к которому должен стремиться каждый футболист…

- У каждого футболиста действительно есть мечта. И я с детства мечтал стоять на поле, слышать гимн Лиги чемпионов, чтобы муравьи по телу бегали… Так что, конечно, будем ставить перед собой задачу попасть в основной этап. Что касается ближайших соперников, то у нас обязательно будут теоретические задачи, на которых подробно разберем команду, против которой будем играть, и будем готовиться к противостоянию, – сказал Максим.