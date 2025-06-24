В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу

23 июня киевское «Динамо» вышло из отпуска.

К команде присоединились полузащитник Александр Яцик и нападающий Владислав Супряга, которые прошлый сезон провели в составе луганской «Зари». По информации ТаТоТаке, оба игрока новую кампанию начнут в составе столичного клуба.

Другая судьба ждет хавбека Антона Царенко. Ожидается, что следующий сезон он снова проведет в чемпионате Польши.

В сезоне 2024/25 Супряга принял участие в 15 матчах, но не смог забить ни одного мяча в составе луганской «Зари» – последний раз нападающий забивал еще 4 года назад. На счету Яцика 6 голов и 4 ассиста в 29 поединках. Антон Царенко в составе «Лехии» провел 30 матчей и оформил 2+2 по системе гол+пас.