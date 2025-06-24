Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 14:44 |
926
0

Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера

Александр заявил, что клубу хватит две тренировки в день

24 июня 2025, 14:44 |
926
0
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер, в свое время игравший за Шахтер, отреагировал на решение Арды Турана, который ввел трехразовые тренировки в расположении «горняков».

– Вы сказали, что в настоящее время Черноморец занимается в двукратном режиме. В последнее время немало разговоров вокруг заявления нового главного тренера Шахтера Арды Турана, введшего в команде трехразовые тренировки. А вы сами не думали над таким режимом занятий во время собрания?

– Не думаю, что Шахтер действительно столько тренируется. Хотя я слышал выражение Срны: «Какое место заняли – столько и тренируемся». Возможно, Шахтер действительно занимается в таком режиме – это же все зависит от решения тренера.

А мы в Черноморце и дальше будем работать с двукратными тренировками. Я думаю, этого достаточно. Ребята получают хорошие нагрузки, поэтому я не вижу смысла давать еще больше занятий, – сказал Александр.

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий «Шахтер» в начале лета, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича.

По теме:
«Пойдем и подпишем». Туран рассказал о разговоре со Срной о трансферах
Иван ФЕДЫК: «Все футболисты в хорошей форме»
Виктор СКРИПНИК: «Рад, что удалось вернуться в «Зарю»
Арда Туран Александр Кучер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Футбол | 24 июня 2025, 03:07 29
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру

Михаил Мудрик готов к борьбе

В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
Футбол | 24 июня 2025, 13:54 0
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах
В ЛНЗ определились с будущим Яшари на фоне слухов о Полесье и Карпатах

«Фиолетовые» не собираются продавать своего лидера в другой клуб УПЛ

Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 24.06.2025, 01:45
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Футбол | 23.06.2025, 19:25
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
Футбол | 24.06.2025, 12:53
СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 4
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем