Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер, в свое время игравший за Шахтер, отреагировал на решение Арды Турана, который ввел трехразовые тренировки в расположении «горняков».

– Вы сказали, что в настоящее время Черноморец занимается в двукратном режиме. В последнее время немало разговоров вокруг заявления нового главного тренера Шахтера Арды Турана, введшего в команде трехразовые тренировки. А вы сами не думали над таким режимом занятий во время собрания?

– Не думаю, что Шахтер действительно столько тренируется. Хотя я слышал выражение Срны: «Какое место заняли – столько и тренируемся». Возможно, Шахтер действительно занимается в таком режиме – это же все зависит от решения тренера.

А мы в Черноморце и дальше будем работать с двукратными тренировками. Я думаю, этого достаточно. Ребята получают хорошие нагрузки, поэтому я не вижу смысла давать еще больше занятий, – сказал Александр.

Турецкий специалист Арда Туран возглавил донецкий «Шахтер» в начале лета, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича.