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  4. СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 12:53 |
874
3

СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»

Форвард не понял увольнения Игоря Йовичевича

24 июня 2025, 12:53 |
874
3
СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан заявил, что не хотел, чтобы Игор Йовичевич уходил из расположения донецкого клуба. Футболист расхвалил наставника.

«Уход Йовичевича из Шахтера? Я тоже удивился. И не хотел, чтобы он уходил. Так же все. У нас тогда была команда очень хорошая. Все удивились», – сказал Сикан.

Хорват работал с донецким Шахтером в сезоне 2022/23. Именно тогда горняки завоевали золото Украинской Премьер-лиги. В настоящее время Игорь находится без работы после ухода из Лудогорца.

Ранее сообщалось, что Сикан рассказал, как сорвался его трансфер в Хоффенхайм в 2019 году

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Даниил Сикан Игор Йовичевич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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BUKOVinets
Як виявилось, керівництву підземних був не до вподоби україномовний тренер і ставка на українців у складі 
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0
potemkin78
Сикан в Лудогорце? я что-то пропустил?
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0
Talya-Vi-Talya
Хай там як, а я радий що зараз в нас тренер з Туреччини🇹🇷🇹🇷🇹🇷 І бажаю Турану найвищих досягнень з Шахтою!
Люблю турецькі фільми, люблю турецькі солодощі особливо лукум, а південь сучасного Донбасу разом з Кримським ханством були васалом Османської імперії.
👉Сьогодні тенісистка Снігур гратиме з турчанкою, а в четвер наші волейболісти проти Туреччини. З захопленням дивитимусь! 😊
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-2
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