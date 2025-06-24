СИКАН: «Все были удивлены. Я не хотел, чтобы этот тренер уходил из Шахтера»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан заявил, что не хотел, чтобы Игор Йовичевич уходил из расположения донецкого клуба. Футболист расхвалил наставника.

«Уход Йовичевича из Шахтера? Я тоже удивился. И не хотел, чтобы он уходил. Так же все. У нас тогда была команда очень хорошая. Все удивились», – сказал Сикан.

Хорват работал с донецким Шахтером в сезоне 2022/23. Именно тогда горняки завоевали золото Украинской Премьер-лиги. В настоящее время Игорь находится без работы после ухода из Лудогорца.

Ранее сообщалось, что Сикан рассказал, как сорвался его трансфер в Хоффенхайм в 2019 году