Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против 21-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия), которая на старте соревнований прошла Эшлин Крюгер (США, WTA 31).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Эшлин Крюгер (США) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 1:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Месяц назад Беатрис выбила Эшлин на стадии 1/8 финала грунтового пятисотника в Страсбурге.

Ранее Свитолина и Хаддад Майя ни разу не играли между собой.

На старте турнира в Бад-Хомбурге Элина в двух партиях выиграла у Элизе Мертенс.