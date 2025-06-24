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WTA
24 июня 2025, 13:55 | Обновлено 24 июня 2025, 15:10
1731
0

Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Во втором раунде Элина сыграет против Беатрис Хаддад Майи, которая прошла Эшлин Крюгер

24 июня 2025, 13:55 | Обновлено 24 июня 2025, 15:10
1731
0
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка сыграет против 21-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия), которая на старте соревнований прошла Эшлин Крюгер (США, WTA 31).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Эшлин Крюгер (США) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 1:6, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Месяц назад Беатрис выбила Эшлин на стадии 1/8 финала грунтового пятисотника в Страсбурге.

Ранее Свитолина и Хаддад Майя ни разу не играли между собой.

На старте турнира в Бад-Хомбурге Элина в двух партиях выиграла у Элизе Мертенс.

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Элина Свитолина Эшлин Крюгер Беатрис Хаддад Майя WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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