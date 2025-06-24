Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Во втором раунде Элина сыграет против Беатрис Хаддад Майи, которая прошла Эшлин Крюгер
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Во втором раунде украинка сыграет против 21-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майи (Бразилия), которая на старте соревнований прошла Эшлин Крюгер (США, WTA 31).
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала
Эшлин Крюгер (США) [LL] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 1:6, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. Месяц назад Беатрис выбила Эшлин на стадии 1/8 финала грунтового пятисотника в Страсбурге.
Ранее Свитолина и Хаддад Майя ни разу не играли между собой.
На старте турнира в Бад-Хомбурге Элина в двух партиях выиграла у Элизе Мертенс.
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