Ман Юнайтед нашел замену Онана в Серии А. Придется отдать почти 50 млн
Голкипер «Аталанты» Марко Карнесекки может оказаться в АПЛ
Вратарь итальянского клуба «Аталанта» Марко Карнесекки стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее межсезонье.
«Богиня» не планирует отпускать голкипера, в котором контракт действует до 2028 года, однако клуб готов рассмотреть предложение в пределах 50 миллионов евро.
Марко летом 2019 года был переведен в основной состав «Аталанты», хотя до старта сезона 2023/24 футболист находился большую часть времени в арендах.
На счету Карнесекки 76 поединков за «богиню», среди которых лишь в 28-ми матчах голкипер отыграл на ноль.
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