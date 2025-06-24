Ман Юнайтед нашел замену Онана в Серии А. Придется отдать почти 50 млн

Вратарь итальянского клуба «Аталанта» Марко Карнесекки стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее межсезонье.

«Богиня» не планирует отпускать голкипера, в котором контракт действует до 2028 года, однако клуб готов рассмотреть предложение в пределах 50 миллионов евро.

Марко летом 2019 года был переведен в основной состав «Аталанты», хотя до старта сезона 2023/24 футболист находился большую часть времени в арендах.

На счету Карнесекки 76 поединков за «богиню», среди которых лишь в 28-ми матчах голкипер отыграл на ноль.