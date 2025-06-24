Жена футболиста рассказала об огромных финансовых проблемах в клубе УПЛ
Христина Янакова сообщила о том, что происходило в «Черноморце»
Кристина, жена нападающего одесского «Черноморца» Дениса Янакова, рассказала о финансовых проблемах, которые преследовали футбольную команду в сезоне 2024/25:
– В первой половине сезона «Черноморец» выглядел убедительно. Когда, по-вашему, все начало давать сбой?
– По-моему, «Черноморец» дрогнул еще зимой. Было сложно...
– Насколько сильным было давление из-за финансовых задержек, неопределенности? Обсуждалось ли это дома?
– Я никогда не думала, что такое может случиться – что футболисты будут играть четыре месяца без зарплаты. Может, я далека от футбола, но для меня, как и для большинства людей, финансовая стабильность в приоритете. К счастью, у меня есть собственный доход, поэтому мы не умерли с голоду.
– Денис рассматривает возможность смены клуба? Можно спросить напрямую: ищет ли он новую команду, и насколько серьезны его намерения после окончания контракта с «Черноморцем»?
– К сожалению, пока мы ничего не можем сказать о будущем, так как у него еще действует контракт. Однако надеемся, что все стороны останутся довольны. Даст Бог – и наша семья в частности, – сказала Кристина.
По итогам сезона 2024/25 одесский «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион. Денис Янаков сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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