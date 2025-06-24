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  4. Жена футболиста рассказала об огромных финансовых проблемах в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 12:34 |
2037
0

Жена футболиста рассказала об огромных финансовых проблемах в клубе УПЛ

Христина Янакова сообщила о том, что происходило в «Черноморце»

24 июня 2025, 12:34 |
2037
0
Жена футболиста рассказала об огромных финансовых проблемах в клубе УПЛ
Instagram. ФК Черноморец Одеса

Кристина, жена нападающего одесского «Черноморца» Дениса Янакова, рассказала о финансовых проблемах, которые преследовали футбольную команду в сезоне 2024/25:

– В первой половине сезона «Черноморец» выглядел убедительно. Когда, по-вашему, все начало давать сбой?

– По-моему, «Черноморец» дрогнул еще зимой. Было сложно...

– Насколько сильным было давление из-за финансовых задержек, неопределенности? Обсуждалось ли это дома?

– Я никогда не думала, что такое может случиться – что футболисты будут играть четыре месяца без зарплаты. Может, я далека от футбола, но для меня, как и для большинства людей, финансовая стабильность в приоритете. К счастью, у меня есть собственный доход, поэтому мы не умерли с голоду.

– Денис рассматривает возможность смены клуба? Можно спросить напрямую: ищет ли он новую команду, и насколько серьезны его намерения после окончания контракта с «Черноморцем»?

– К сожалению, пока мы ничего не можем сказать о будущем, так как у него еще действует контракт. Однако надеемся, что все стороны останутся довольны. Даст Бог – и наша семья в частности, – сказала Кристина.

По итогам сезона 2024/25 одесский «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион. Денис Янаков сыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Денис Янаков финансы долги
Николай Титюк Источник
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