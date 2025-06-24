ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера

Представитель Ла Лиги, «Осасуна», официально представила нового главного тренера команды после прекращения сотрудничества с Висенте Морено. Новым наставником стал 39-летний итальянский специалист Аллесио Лиши.

Стороны заключили контракт на два сезона – до лета 2027 года.

Предыдущие два года Аллесио работал коучем другого испанского клуба – «Мирандес», который выступает во второй по силе лиге Испании. Во главе коллектива Лиши провел 91 матч, оформив 37 побед, 23 ничьи и проиграв 31 раз.

Напомним, что сезон 2024/25 «Осасуна» завершила на девятой позиции в Ла Лиге.