ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера
Аллесио Лиши трудоустроился в «Осасуне»
Представитель Ла Лиги, «Осасуна», официально представила нового главного тренера команды после прекращения сотрудничества с Висенте Морено. Новым наставником стал 39-летний итальянский специалист Аллесио Лиши.
Стороны заключили контракт на два сезона – до лета 2027 года.
Предыдущие два года Аллесио работал коучем другого испанского клуба – «Мирандес», который выступает во второй по силе лиге Испании. Во главе коллектива Лиши провел 91 матч, оформив 37 побед, 23 ничьи и проиграв 31 раз.
Напомним, что сезон 2024/25 «Осасуна» завершила на девятой позиции в Ла Лиге.
Lisci MMXXVII#BienvenidoLisci | #OngiEtorriLisci pic.twitter.com/wyoFuvKoC3— C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2025
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