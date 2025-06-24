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  4. Кривбасс попрощался с полузащитником. Он перешел в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 12:32 |
305
0

Кривбасс попрощался с полузащитником. Он перешел в ЛНЗ

Денис Кузык продолжит карьеру в черкасском клубе

24 июня 2025, 12:32 |
305
0
Кривбасс попрощался с полузащитником. Он перешел в ЛНЗ
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык сменил клубную прописку. 22-летний футболист продолжит карьеру в составе черкасского ЛНЗ.

О сроках контракта и сумме сделки официально не сообщается. По информации Sport.ua, ЛНЗ заплатили за игрока около 700 тысяч евро.

Кузык присоединился к «Кривбассу» в августе 2023 года. Провел за клуб 61 официальный матч во всех турнирах, забил 7 голов, отдал 6 результативных передач: УПЛ – 55 (7 голов), Кубок Украины – 2, Лига Европы – 2, Лига конференций – 2. В прошлом сезоне УПЛ – 30 матчей, 2 гола (2565 минут на поле).

ФК «Кривбасс» благодарит Кузыка за плодотворное сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

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Денис Кузык трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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