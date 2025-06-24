Кривбасс попрощался с полузащитником. Он перешел в ЛНЗ

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык сменил клубную прописку. 22-летний футболист продолжит карьеру в составе черкасского ЛНЗ.

О сроках контракта и сумме сделки официально не сообщается. По информации Sport.ua, ЛНЗ заплатили за игрока около 700 тысяч евро.

Кузык присоединился к «Кривбассу» в августе 2023 года. Провел за клуб 61 официальный матч во всех турнирах, забил 7 голов, отдал 6 результативных передач: УПЛ – 55 (7 голов), Кубок Украины – 2, Лига Европы – 2, Лига конференций – 2. В прошлом сезоне УПЛ – 30 матчей, 2 гола (2565 минут на поле).

ФК «Кривбасс» благодарит Кузыка за плодотворное сотрудничество и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере, сообщает пресс-служба криворожского клуба.