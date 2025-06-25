Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик
Италия
25 июня 2025, 02:32 |
221
0

В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик

Артем останется в клубе

25 июня 2025, 02:32 |
221
0
В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после назначения в клуб запланировал кадровую чистку игроков, которые ему не нужны.

По информации La Gazzetta dello Sport, в зоне риска оказались два нападающих «волков» – Темми Абрахам и Элдор Шомуродов. Украинец Артем Довбик начнет новый сезон в «Роме», клуб не планирует его продавать. Сам Артем четко заявил своему окружению, что летом клуб не будет менять.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Есть положительный момент. Знаменитый экс-форвард оценил будущее Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А выкупил контракт партнера Малиновского
«Позор, что нас там нет». В Роме назвали задачу на новый сезон
Джан Пьеро Гасперини Тэмми Абрахам Эльдор Шомуродов Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Футбол | 24 июня 2025, 14:44 0
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера

Александр заявил, что клубу хватит две тренировки в день

Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Футбол | 25 июня 2025, 00:03 6
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Футбол | 24.06.2025, 10:54
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Футбол | 24.06.2025, 07:30
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 25.06.2025, 02:36
Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Лос-Анджелес – Фламенго. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
23.06.2025, 04:42
Футбол
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 4
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
23.06.2025, 11:15 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем