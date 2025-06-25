В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик
Артем останется в клубе
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини после назначения в клуб запланировал кадровую чистку игроков, которые ему не нужны.
По информации La Gazzetta dello Sport, в зоне риска оказались два нападающих «волков» – Темми Абрахам и Элдор Шомуродов. Украинец Артем Довбик начнет новый сезон в «Роме», клуб не планирует его продавать. Сам Артем четко заявил своему окружению, что летом клуб не будет менять.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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