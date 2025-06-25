ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему Шевченко не лучший футболист Украины?»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко объяснил, почему Олега Блохина нужно считать лучшим украинским игроком в истории, а не Андрея Шевченко.

«Сабо сказал, что Шевченко лучший футболист в истории Украины? Знаете, почему нет? Шева – талантливый, но везучий парень. Он забил много голов, о которых даже не подозревал. Блохин – лучший бомбардир в истории СССР, а чемпионат Союза был сильнее Серии А, в которой выступал Шева. Сабо, наверное, об этом забыл», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.