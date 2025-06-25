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  4. ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему Шевченко не лучший футболист Украины?»
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 03:27 |
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ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему Шевченко не лучший футболист Украины?»

Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Блохина нужно считать лучшим футболистом

25 июня 2025, 03:27 |
290
0
ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему Шевченко не лучший футболист Украины?»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко объяснил, почему Олега Блохина нужно считать лучшим украинским игроком в истории, а не Андрея Шевченко.

«Сабо сказал, что Шевченко лучший футболист в истории Украины? Знаете, почему нет? Шева – талантливый, но везучий парень. Он забил много голов, о которых даже не подозревал. Блохин – лучший бомбардир в истории СССР, а чемпионат Союза был сильнее Серии А, в которой выступал Шева. Сабо, наверное, об этом забыл», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Виктор Леоненко Олег Блохин Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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