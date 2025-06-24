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  4. «Окно длинное». Испанская журналистка – о будущем Лунина в Реале
Испания
24 июня 2025, 13:13 |
244
0

«Окно длинное». Испанская журналистка – о будущем Лунина в Реале

Минерва Пачеко утверждает, что украинец все еще может покинуть королевский клуб

24 июня 2025, 13:13 |
244
0
«Окно длинное». Испанская журналистка – о будущем Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанская журналистка Минерва Пачеко высказалась о будущем украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале»:

«Дело Андрея Лунина остается в подвешенном состоянии. Хотя он имел возможность проявить себя и оставил хорошее впечатление, его будущее в клубе не гарантировано. Приход нового вратаря может означать его уход.

Сейчас его шансы остаться в клубе растут, но все будет зависеть от действий «Реала» в ближайшие недели. Трансферное окно длинное, и «Реал» не отказывается от новых возможностей».

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
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