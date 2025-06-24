«Окно длинное». Испанская журналистка – о будущем Лунина в Реале
Минерва Пачеко утверждает, что украинец все еще может покинуть королевский клуб
Испанская журналистка Минерва Пачеко высказалась о будущем украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале»:
«Дело Андрея Лунина остается в подвешенном состоянии. Хотя он имел возможность проявить себя и оставил хорошее впечатление, его будущее в клубе не гарантировано. Приход нового вратаря может означать его уход.
Сейчас его шансы остаться в клубе растут, но все будет зависеть от действий «Реала» в ближайшие недели. Трансферное окно длинное, и «Реал» не отказывается от новых возможностей».
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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