«Окно длинное». Испанская журналистка – о будущем Лунина в Реале

Испанская журналистка Минерва Пачеко высказалась о будущем украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале»:

«Дело Андрея Лунина остается в подвешенном состоянии. Хотя он имел возможность проявить себя и оставил хорошее впечатление, его будущее в клубе не гарантировано. Приход нового вратаря может означать его уход.

Сейчас его шансы остаться в клубе растут, но все будет зависеть от действий «Реала» в ближайшие недели. Трансферное окно длинное, и «Реал» не отказывается от новых возможностей».

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.