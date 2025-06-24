СУРКИС: «В УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто»

Голкипер киевского «Динамо» Вячеслав Суркис поделился эмоциями от старта учебно-тренировочных сборов с первой командой бело-синих.

- Отпуск провел хорошо, в течение первой недели отдыхал с семьей, потом начал работать, каждый день тренироваться и готовиться по индивидуальной программе, которую нам подготовили тренеры. Очень рад, что сегодня уже возвращаемся к тренировкам, потому что я очень соскучился и по работе, и по партнерам.

- Трудной ли была индивидуальная программа?

– Нет, она была обычной, такой, как всегда. Хорошо знаю, что нужно работать даже в отпуске, чтобы потом не было тяжело на собрании. Это нормально и уже привычно, ничего экстраординарного. К старту предсезонной подготовки подхожу с хорошим настроением.

– Вы уже не впервые едете на сбор с основной командой «Динамо», какие ожидания от него?

– В Австрии я еще никогда не был, на летний сбор поеду впервые. Очень приятно, что меня примут, что ко мне есть доверие тренерского штаба. Буду тренироваться и делать все возможное, чтобы каждый день прогрессировать и добавлять в своей игре.

- Медосмотр – уже привычная для вас процедура, есть ли любимые кабинеты врачей или самые неприятные?

- Честно говоря, предпочтений у меня нет. Иголок не боюсь, кровь сдаю нормально (улыбается). Приятно, что врачи желают удачи и побед. Хочется как можно скорее пройти кабинеты и поехать готовиться к первой тренировке.

– Какие личные и командные цели ставите перед собой на следующий сезон?

- Чтобы «Динамо» побеждало во всех турнирах, в которых принимает участие, чтобы первый состав прошел до основного этапа Лиги чемпионов и во второй раз стал чемпионом – думаю, это цель всех. А юношеская команда – чтобы в третий раз подряд завоевала чемпионство, я постараюсь в этом помогать. Относительно личных целей, стремлюсь ежедневно прогрессировать и становиться лучше.

- В следующем сезоне чемпионата Украины в УПЛ будет выступать сразу четыре новичка из Первой лиги, каково ваше мнение о них?

– Думаю, все команды хорошие, ведь в УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто, на всех конкурентов необходимо серьезно настраиваться.

- Насколько, по вашему мнению, будет тяжело «Динамо» U19 в третий раз подряд завоевать чемпионство и подтвердить свой титул?

- Мы его уже подтвердили в прошлом сезоне, став чемпионами во второй раз подряд, поэтому не вижу причин, почему бы это не сделать и в третий раз. Наша команда несколько изменится в кадровом плане, но такие же изменения ожидают и наших соперников. Да и в прошлом сезоне у нас тоже немного изменился состав по сравнению с предыдущим, но это происходит ежегодно, поэтому ничего страшного, мы привыкаем, наигрываем разные схемы. Так что будем идти к третьему чемпионству подряд.

Если будем слушать наших тренеров и иметь хороший коллектив, командный дух и особую атмосферу, как в предыдущих сезонах, думаю, нам все под силу. Также будем делать все возможное, чтобы в Юношеской Лиге УЕФА выступить лучше, чем в прошлом году, – сказал Суркис.