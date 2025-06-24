Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУРКИС: «В УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто»
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 11:11 |
372
0

СУРКИС: «В УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто»

Вячеслав поделился эмоциями от старта учебно-тренировочных сборов

24 июня 2025, 11:11 |
372
0
СУРКИС: «В УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто»
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Голкипер киевского «Динамо» Вячеслав Суркис поделился эмоциями от старта учебно-тренировочных сборов с первой командой бело-синих.

- Отпуск провел хорошо, в течение первой недели отдыхал с семьей, потом начал работать, каждый день тренироваться и готовиться по индивидуальной программе, которую нам подготовили тренеры. Очень рад, что сегодня уже возвращаемся к тренировкам, потому что я очень соскучился и по работе, и по партнерам.

- Трудной ли была индивидуальная программа?

– Нет, она была обычной, такой, как всегда. Хорошо знаю, что нужно работать даже в отпуске, чтобы потом не было тяжело на собрании. Это нормально и уже привычно, ничего экстраординарного. К старту предсезонной подготовки подхожу с хорошим настроением.

– Вы уже не впервые едете на сбор с основной командой «Динамо», какие ожидания от него?

– В Австрии я еще никогда не был, на летний сбор поеду впервые. Очень приятно, что меня примут, что ко мне есть доверие тренерского штаба. Буду тренироваться и делать все возможное, чтобы каждый день прогрессировать и добавлять в своей игре.

- Медосмотр – уже привычная для вас процедура, есть ли любимые кабинеты врачей или самые неприятные?

- Честно говоря, предпочтений у меня нет. Иголок не боюсь, кровь сдаю нормально (улыбается). Приятно, что врачи желают удачи и побед. Хочется как можно скорее пройти кабинеты и поехать готовиться к первой тренировке.

– Какие личные и командные цели ставите перед собой на следующий сезон?

- Чтобы «Динамо» побеждало во всех турнирах, в которых принимает участие, чтобы первый состав прошел до основного этапа Лиги чемпионов и во второй раз стал чемпионом – думаю, это цель всех. А юношеская команда – чтобы в третий раз подряд завоевала чемпионство, я постараюсь в этом помогать. Относительно личных целей, стремлюсь ежедневно прогрессировать и становиться лучше.

- В следующем сезоне чемпионата Украины в УПЛ будет выступать сразу четыре новичка из Первой лиги, каково ваше мнение о них?

– Думаю, все команды хорошие, ведь в УПЛ просто так никто не попадает. Ни с кем не будет просто, на всех конкурентов необходимо серьезно настраиваться.

- Насколько, по вашему мнению, будет тяжело «Динамо» U19 в третий раз подряд завоевать чемпионство и подтвердить свой титул?

- Мы его уже подтвердили в прошлом сезоне, став чемпионами во второй раз подряд, поэтому не вижу причин, почему бы это не сделать и в третий раз. Наша команда несколько изменится в кадровом плане, но такие же изменения ожидают и наших соперников. Да и в прошлом сезоне у нас тоже немного изменился состав по сравнению с предыдущим, но это происходит ежегодно, поэтому ничего страшного, мы привыкаем, наигрываем разные схемы. Так что будем идти к третьему чемпионству подряд.

Если будем слушать наших тренеров и иметь хороший коллектив, командный дух и особую атмосферу, как в предыдущих сезонах, думаю, нам все под силу. Также будем делать все возможное, чтобы в Юношеской Лиге УЕФА выступить лучше, чем в прошлом году, – сказал Суркис.

По теме:
Он уже был в Украине. Бразильский тренер может возглавить клуб Первой лиги
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Там мы провалились. Это очень плохо»
ДЯЧУК: «Я с детства мечтал стоять на поле, слушать гимн Лиги чемпионов»
Вячеслав Суркис Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Футбол | 23 июня 2025, 19:25 12
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты

Михаил сознательно допинг не употреблял

Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Теннис | 23 июня 2025, 14:33 1
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?

Даяна поднялась на 42-ю строчку, Свитолина и Костюк сохранили свои места

Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход
Футбол | 24.06.2025, 10:54
Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход
Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Бокс | 24.06.2025, 07:47
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря
Футбол | 24.06.2025, 03:47
ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря
ФОТО. Судаковы провели роскошную фотосессию у моря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 3
Футбол
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 17
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем