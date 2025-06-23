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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 17:14 | Обновлено 23 июня 2025, 17:18
369
0

Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»

Караваев надеется на успех в квалификации Лиги чемпионов

23 июня 2025, 17:14 | Обновлено 23 июня 2025, 17:18
369
0
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал Динамо Александр Караваев, который летом продлил контракт с клубом, надеется, что киевляне пройдут квалификацию Лиги чемпионов и выйдут в основной этап.

– Такая сложилась ситуация, мы все понимаем, что очень мало баллов набираем в еврокубках, потому и рейтинг становится все ниже и ниже. И сейчас первое место в чемпионате уже не гарантирует прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы пройти путь квалификации и попасть в основной этап.

– Вашим соперником во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет либо литовский «Жальгирис», либо «Хамрун Спартанс» с Мальты. Уже интересовались этими командами, насколько они сильны?

– Честно говоря, я об этом пока не думал, но считаю, что каждая команда из любой страны, которая выступает в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций – сильна, потому что стремится пройти этот этап и выйти в этап Лиги. Есть много примеров, когда команды по первым раундам квалификации проходили в основной этап, потому что у них было большое желание, они хотели себя зарекомендовать. Поэтому о наших соперниках я пока не думаю, но понимаю, что просто точно не будет. Будем готовиться.

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Динамо Киев Александр Караваев Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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