Отрыв Металлиста 1925. Зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ

По итогам сезона 2024/25 стали известны имена четырех команд Первой лиги, которые завоевали путевку в элитный дивизион.

«Эпицентр» и «Полтава» избежали плей-офф, так как заняли два первых места в турнирной таблице, а вот «Металлисту 1925» и «Кудровке» пришлось играть стыковые матчи.

Накануне были опубликованы зарплаты, которые получают футболисты этих клубов – харьковский коллектив лидирует в этом списке с большим отрывом.

Ориентировочные средние зарплаты в клубах-новичках Премьер-лиги (в месяц):

Металлист 1925 – 10-15 тысяч долларов Эпицентр – 3,5-4 тысячи долларов Полтава – 2-2,5 тысячи долларов Кудровка – 1,5-2 тысячи долларов

По информации источника некоторые игроки «Металлиста 1925» будут получать больше. Например, Илья Крупский и Иван Калюжный смогут рассчитывать на 25-30 тысяч долларов на месяц.

Накануне харьковский клуб официально объявил о переходе пяти футболистов. Контракты подписали игроки сборной Украины защитник Александр Мартынюк и хавбек Иван Калюжный, а также защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, защитник Евгений Павлюк и хавбек Денис Антюх.