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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 10:54 |
955
0

Отрыв Металлиста 1925. Зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ

Игроки харьковского клуба могут рассчитывать на 10-15 тысяч долларов в месяц

24 июня 2025, 10:54 |
955
0
Отрыв Металлиста 1925. Зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ
ФК Металлист 1925 Харьков

По итогам сезона 2024/25 стали известны имена четырех команд Первой лиги, которые завоевали путевку в элитный дивизион.

«Эпицентр» и «Полтава» избежали плей-офф, так как заняли два первых места в турнирной таблице, а вот «Металлисту 1925» и «Кудровке» пришлось играть стыковые матчи.

Накануне были опубликованы зарплаты, которые получают футболисты этих клубов – харьковский коллектив лидирует в этом списке с большим отрывом.

Ориентировочные средние зарплаты в клубах-новичках Премьер-лиги (в месяц):

  1. Металлист 1925 – 10-15 тысяч долларов
  2. Эпицентр – 3,5-4 тысячи долларов
  3. Полтава – 2-2,5 тысячи долларов
  4. Кудровка – 1,5-2 тысячи долларов

По информации источника некоторые игроки «Металлиста 1925» будут получать больше. Например, Илья Крупский и Иван Калюжный смогут рассчитывать на 25-30 тысяч долларов на месяц.

Накануне харьковский клуб официально объявил о переходе пяти футболистов. Контракты подписали игроки сборной Украины защитник Александр Мартынюк и хавбек Иван Калюжный, а также защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, защитник Евгений Павлюк и хавбек Денис Антюх.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Полтава ТаТоТаке финансы зарплаты
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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