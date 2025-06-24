Где Шевченко? Леоненко назвал лучших футболистов в истории Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко признался, кого считает лучшими футболистами в истории Украины:

«Для меня нападающий номер один – это Блохин, а Бессонов – номер один как универсал – отдавал, отбирал, забивал. Так что у меня два лучших. Я не хуже Блохина, Шевченко, Реброва, но Олег – самый лучший, потому что он первый во всем. Блохин – как Гагарин, только в футболе», – поделился мнением Леоненко.

Блохин огромную часть своей карьеры провел именно в составе киевского «Динамо», где сыграл 432 матча и забил 211 голов. Олег Владимирович повесил бутсы на гвоздь в 1990 году, после чего занял должность главного тренера греческого «Олимпиакоса».

Кроме того, наставник возглавлял другие команды из чемпионата Греции, работал в киевском «Динамо» и сборной Украины. В последний раз появлялся на тренерском мостике в 2014 году во главе «бело-синих», после чего покинул работу наставника.