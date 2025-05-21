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  4. Леоненко назвал футболиста Динамо, который должен играть в сборной Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 09:51 |
1629
0

Леоненко назвал футболиста Динамо, который должен играть в сборной Украины

Бывший форвард позитивно оценил уровень Владислава Дубинчака

21 мая 2025, 09:51 |
1629
0
Леоненко назвал футболиста Динамо, который должен играть в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

Бывший украинский футболист Виктор Леоненко оценил полузащитников, которые были вызваны на этот турнир, и отдельно выделил 26-летнего представителя киевского «Динамо» Владислава Дубинчака:

«Дубинчак точно должен играть. Он в «Динамо» лучше всего концовку чемпионата провел, очень неплохо смотрится слева. Ребров, наверное, дал Миколенко отдохнуть – Виталий и так основной, еще травмы часто получает. Для меня вообще удивительно, что наши защитники очень часто травмируются. Просьба – не говорить это Бессонову, а то он будет материть этих защитников», – считает Леоненко.

В нынешнем сезоне Дубинчак провел 31 матч во всех турнирах, где отдал шесть результативных передач. В составе киевского «Динамо» стал чемпионом Украины по итогам кампании 2024/25. Ранее защитник играл в составе молодежных и юношеских сборных.

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сборная Украины по футболу Виктор Леоненко Владислав Дубинчак Сергей Ребров Виталий Миколенко товарищеские матчи
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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