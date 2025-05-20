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Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 09:22 | Обновлено 20 мая 2025, 10:05
2100
3

«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной

Олег Федорчук поделился мнением о выборе наставника национальной команды

20 мая 2025, 09:22 | Обновлено 20 мая 2025, 10:05
2100
3
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Олег Федорчук остался недоволен после объявления заявки сборной Украины на предстоящий товарищеский турнир в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня:

Какие ожидания у вас от матчей в Канаде и дальнейшей судьбы сборной Украины под руководством Реброва?

– Я чувствую только упрямство и беспомощность Реброва. Евро-2024 провален, анализ якобы сделан, но уже на первый сбор Лиги нации вызвали всех проваливших тот турнир. Все остались на своих местах. Даже сейчас, во время войны, мы видим, что если кто-то из военных руководителей не справляется с управлением, его меняют.

Если говорить о других сборных, то они тоже не сидят, сложа руки, когда их национальная команда переживает спад в игре, ищут разные варианты. А у нас – Таловеров, Чеберко, Конопля… Их в Канаду повезут, чтобы перед Трампом засветить, что ли? Тогда еще и Кривцова можно позвать – и неважно, что он сейчас без клуба. С Месси же вместе играл, опыта набрался.

Дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня плохие предчувствия будущего нашей сборной. Это национальная сборная Украины, а не сборная Реброва. Одно дело – клуб, другое – сборная. Ребята забывают, – считает Федорчук.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Олег Федорчук Евгений Чеберко Максим Таловеров Ефим Конопля заявка
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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ViAn
Чеберко - основний гравець Коламбус Крю. Лівоногий центрбек. Коламбус Крю наразі йде на 3-му місці у Східній Конференції в МЛС після 14-ти турів. Ця ліга точно сильніша за УПЛ.
А так набрали солянку гравців. Конопля у резервному списку, а не в основному. Безумовно 4 лівих захисника, якщо Зінченка рахувати, 5 центрбеків і лише 1 форвард - викликає багато запитань. Навіть у резервному списку форвард не спостерігається. Хоча того ж Філіпова чи Сікана можна було б запросити. 
Але у молодіжки Євро. Так би трохи інший склад був, суттєво молодший.
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+1
potemkin78
перед Трампом? ню ню
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0
OLDTROLL
Не буде при Реброві позитивних результатів, він себе вичерпав у збірній, хоч я прориву і не очкував, доки тренерів призначають за близкістю до дупи керівника УАФ результатів годі чекати...
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0
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