«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
Олег Федорчук поделился мнением о выборе наставника национальной команды
Известный украинский тренер Олег Федорчук остался недоволен после объявления заявки сборной Украины на предстоящий товарищеский турнир в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня:
– Какие ожидания у вас от матчей в Канаде и дальнейшей судьбы сборной Украины под руководством Реброва?
– Я чувствую только упрямство и беспомощность Реброва. Евро-2024 провален, анализ якобы сделан, но уже на первый сбор Лиги нации вызвали всех проваливших тот турнир. Все остались на своих местах. Даже сейчас, во время войны, мы видим, что если кто-то из военных руководителей не справляется с управлением, его меняют.
Если говорить о других сборных, то они тоже не сидят, сложа руки, когда их национальная команда переживает спад в игре, ищут разные варианты. А у нас – Таловеров, Чеберко, Конопля… Их в Канаду повезут, чтобы перед Трампом засветить, что ли? Тогда еще и Кривцова можно позвать – и неважно, что он сейчас без клуба. С Месси же вместе играл, опыта набрался.
Дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня плохие предчувствия будущего нашей сборной. Это национальная сборная Украины, а не сборная Реброва. Одно дело – клуб, другое – сборная. Ребята забывают, – считает Федорчук.
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А так набрали солянку гравців. Конопля у резервному списку, а не в основному. Безумовно 4 лівих захисника, якщо Зінченка рахувати, 5 центрбеків і лише 1 форвард - викликає багато запитань. Навіть у резервному списку форвард не спостерігається. Хоча того ж Філіпова чи Сікана можна було б запросити.
Але у молодіжки Євро. Так би трохи інший склад був, суттєво молодший.