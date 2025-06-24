Верес завершил сотрудничество с капитаном команды
Богдан Когут еще не решил, пора ли вешать бутсы на гвоздь
Как стало известно Sport.ua, 23 июня капитану «Вереса», вратарю Богдану Когуту сообщили, что тренерский штаб ровенского клуба на него больше не рассчитывает.
37-летний кипер в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, стала ли эта новость неожиданностью для него:
– Мне еще неделю назад в ФК намекали, что, мол, надо уступать дорогу молодым, хотя и уточнили, что все точки над «і» будут поставлены после встречи с президентом клуба Иваном Надеиным. После возвращения команды из отпуска я разговаривал с Надеиным, который сказал, что в клубе рассчитывают на более молодого вратаря.
– Но у тебя действующий контракт до конца 2025 года.
– Убежден, что я бы доиграл до завершения соглашения, если бы во время межсезонья продали Андрея Кожухаря, защищавшего ворота «Вереса» в большинстве матчей. Но этого не произошло и потому клубное руководство решило остановиться на таком варианте, кстати, предложив мне работу в клубной структуре. Я попросил время на раздумье.
– За свою многолетнюю карьеру еще не наигрался?
– Я действительно еще не решил, что буду делать дальше, хотя чувствую, что, по крайней мере, сезон смогу провести на высоком уровне. Тем более что нахожусь в боевой спортивной форме. Поэтому, как говорится, открыт к предложениям. Если моя персона никого не заинтересует, тогда актуальным станет приглашение «Вереса».
Богдан Когут является воспитанником львовского футбола. Выступал за Карпаты, Львов, Оболонь, Севастополь, Буковину, Десну, Волынь, Верес, а также польский Спартакус и Зарю из Молдовы.
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