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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 10:15 |
155
0

Верес завершил сотрудничество с капитаном команды

Богдан Когут еще не решил, пора ли вешать бутсы на гвоздь

24 июня 2025, 10:15 |
155
0
Верес завершил сотрудничество с капитаном команды
НК Верес Ровно. Богдан Когут

Как стало известно Sport.ua, 23 июня капитану «Вереса», вратарю Богдану Когуту сообщили, что тренерский штаб ровенского клуба на него больше не рассчитывает.

37-летний кипер в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, стала ли эта новость неожиданностью для него:

– Мне еще неделю назад в ФК намекали, что, мол, надо уступать дорогу молодым, хотя и уточнили, что все точки над «і» будут поставлены после встречи с президентом клуба Иваном Надеиным. После возвращения команды из отпуска я разговаривал с Надеиным, который сказал, что в клубе рассчитывают на более молодого вратаря.

– Но у тебя действующий контракт до конца 2025 года.

– Убежден, что я бы доиграл до завершения соглашения, если бы во время межсезонья продали Андрея Кожухаря, защищавшего ворота «Вереса» в большинстве матчей. Но этого не произошло и потому клубное руководство решило остановиться на таком варианте, кстати, предложив мне работу в клубной структуре. Я попросил время на раздумье.

– За свою многолетнюю карьеру еще не наигрался?

– Я действительно еще не решил, что буду делать дальше, хотя чувствую, что, по крайней мере, сезон смогу провести на высоком уровне. Тем более что нахожусь в боевой спортивной форме. Поэтому, как говорится, открыт к предложениям. Если моя персона никого не заинтересует, тогда актуальным станет приглашение «Вереса».

Богдан Когут является воспитанником львовского футбола. Выступал за Карпаты, Львов, Оболонь, Севастополь, Буковину, Десну, Волынь, Верес, а также польский Спартакус и Зарю из Молдовы.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Богдан Когут инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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