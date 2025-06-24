Ливерпуль заинтересован в подписании центрального защитника Кристал Пэлас
Английский футболист Марк Гехи может сменить клуб в летнее межсезонье
«Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт 24-летнего англичанина с лондонским клубом действует до лета 2026 года, но, по данным источника, стороны пока не достигли соглашения о продлении.
«Красные» рассматривают Гехи как возможную замену Джареллу Куансе, которого недавно продали в леверкузенский «Байер».
Дальнейшие действия «Ливерпуля» зависят от трансферных требований «Кристал Пэлас»: клуб либо подпишет игрока уже этим летом, либо дождется его перехода на правах свободного агента (контракт игрока с его нынешним клубом истекает в 2026 году).
Ожидается, что мерсисайдцы готовы предложить Марку Гехи контракт до 2030 года.
Марк Гехи присоединился к «Кристал Пэлас» в 2021 году из «Челси». В сезоне 2024/25 он провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.
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