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Англия
24 июня 2025, 09:39 | Обновлено 24 июня 2025, 10:08
118
0

Ливерпуль заинтересован в подписании центрального защитника Кристал Пэлас

Английский футболист Марк Гехи может сменить клуб в летнее межсезонье

24 июня 2025, 09:39 | Обновлено 24 июня 2025, 10:08
118
0
Ливерпуль заинтересован в подписании центрального защитника Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт 24-летнего англичанина с лондонским клубом действует до лета 2026 года, но, по данным источника, стороны пока не достигли соглашения о продлении.

«Красные» рассматривают Гехи как возможную замену Джареллу Куансе, которого недавно продали в леверкузенский «Байер».

Дальнейшие действия «Ливерпуля» зависят от трансферных требований «Кристал Пэлас»: клуб либо подпишет игрока уже этим летом, либо дождется его перехода на правах свободного агента (контракт игрока с его нынешним клубом истекает в 2026 году).

Ожидается, что мерсисайдцы готовы предложить Марку Гехи контракт до 2030 года.

Марк Гехи присоединился к «Кристал Пэлас» в 2021 году из «Челси». В сезоне 2024/25 он провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Марк Гехи трансферы трансферы АПЛ Джарелл Куанса Ливерпуль Николо Скира
Николай Степанов Источник: Николо Скира
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