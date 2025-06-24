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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 10:10 |
329
0

Два клуба Украинской Премьер-лиги намерены подписать голкипера Ворсклы

Павел Исенко покинет полтавскую «Ворсклу» и получит статус свободного агента

24 июня 2025, 10:10 |
329
0
Два клуба Украинской Премьер-лиги намерены подписать голкипера Ворсклы
ФК Ворскла Полтава. Павел Исенко

Голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко с высокой вероятностью продолжит карьеру в одном из клубов Украинской Премьер-лиги.

Контракт 21-летнего футболиста истекает 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. В услугах вратаря заинтересованы луганская «Заря» и житомирское «Полесье».

Главный тренер луганского коллектива Виктор Скрипник лично выступает за подписание Исенко, так как работал с этим игроком в Полтаве. Несмотря на то, что «Заря» не имеет проблем с позицией первого номера (есть Сапутин), в клубе рассматривают вариант трансфера кипера «Ворсклы».

Кроме того, Исенко может перебраться в «Полесье» – «волки» имеют два варианта для усиления вратарской позиции. Приоритетным кандидатом считается экс-голкипер «Александрии» Георгий Ермаков, но его контракт принадлежит «Маккаби» из Хайфы, а переговоры с израильским клубом идут тяжело.

Именно по этой причине «Полесье» может отказаться от услуг Ермакова и подписать Исенко, чтобы усилить состав накануне старта в Лиге конференций.

Стоит отметить, что полтавский клуб получит определенные деньги, несмотря на то, что их вратарь уйдет свободным агентом. Компенсация за воспитание Павла от будущего клуба составит 400 тысяч евро.

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Ворскла Полтава Полесье Житомир Заря Луганск Павел Исенко Виктор Скрипник Георгий Ермаков Маккаби Хайфа трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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