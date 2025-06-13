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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 23:05 |
1143
0

Стало известно, какие футболисты покинут Ворсклу после вылета в Первую лигу

Вице-президент клуба Лысак сообщил, что уйдут Исенко, Павлюк, Хрипчук и Кане

13 июня 2025, 23:05 |
1143
0
Стало известно, какие футболисты покинут Ворсклу после вылета в Первую лигу
ФК Ворскла Полтава. Даниил Хрипчук

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о тех футболистах, которые покинут команду после вылета в Первую лигу. По словам функционера речь идет о вратаре Павле Исенко, защитнике Евгении Павлюке, полузащитниках Данииле Хрипчуке и Ибрахиме Кане.

«У Павла Исенко заканчивается контракт, мы много вложили в его развитие. Трансферная компенсация за него будет около полумиллиона. Будем рассчитывать на такую ​​сумму. 500-600 тысяч за него должны получить.

Далее Павлюк. Есть договоренность с владельцем «Металлиста 1925». Мы вышли на 600 тысяч по нему, у него контракт до 2027 года, но в Первой лиге мы не можем тратить огромные деньги на зарплаты. Будет бонусная система.

По Хрипчуке трансферная компенсация составит около 300 тысяч. Далее Кане – это футболист, который может быть на уровне «Шахтера» и «Динамо». Где-то ориентировочно полмиллиона там... Это позволит нам закрыть все хвосты и планировать наши выступления в Первой лиге», – рассказал Лысак.

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Ворскла Полтава Павел Исенко Даниил Хрипчук Евгений Павлюк Ибрахим Кане Олег Лысак трансферы Первая лига Украины
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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