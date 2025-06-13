Шовковский звонил Максимову, чтобы обсудить трансфер футболиста Ворсклы

Вице-президент «Ворсклы» Сергей Лысак рассказал, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский интересовался футболистом полтавского клуба:

«Я знаю, что Максимову (экс-тренер «Ворсклы» – прим) звонил Шовковский, они говорили о Кане, но на данный момент от «Динамо» нет какой-либо конкретики. Есть разговор с другим украинским клубом, они предлагают примерно 500 тысяч евро, но я считаю, что за такого футболиста это мало.

Нет, это не «Полесье». Житомирский клуб знает о нем, но это не «Полесье». Если мы говорим о конкретике, то я обещал не называть клуб», – сообщил Лысак.

В нынешнем сезоне Кане провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт 24-летнего флангового полузащитника с полтавской «Ворсклой» истекает в июне 2027 года.

Ориентировочная стоимость малийца составляет 700 тысяч евро.